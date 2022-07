Il calcio piange Victor Benitez | ex calciatore del Milan | vinse la Coppa dei Campioni

(Di martedì 12 luglio 2022) Il mondo della morte diMorales, morto ao all’età di 86 anni. Nato in Perù nel 1936, nel corso della carriera ha indossato tante maglie, anche in Italia:, Messina, Roma, Venezia, Inter. A completare la carriera importante l’avventura con la maglia del Boca Juniors. Era un centrocampista difensivo, chiamato El Conejo per via dei denti sporgenti. Proprio ilha confermato la notizia, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter: “ci ha lasciati Víctor Benítez, che in rossonero fu campione d’Europa nel 1963. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutti iisti”. Ci ha lasciati Víctor Benítez, che in rossonero fu campione d’Europa nel 1963. Alla famiglia vanno le nostre ...

Pubblicità

elisitalaU : RT @Gazzetta_it: Il #Milan piange #Benitez campione d'Europa coi rossoneri nel 1963 - sportli26181512 : Il Milan piange Victor Benitez, morto a 86 anni: vinse la Coppa Campioni nel 1963: Il peruviano è scomparso a Milan… - MilanClubPeru : RT @Gazzetta_it: Il #Milan piange #Benitez campione d'Europa coi rossoneri nel 1963 - sportli26181512 : Il Milan piange Benitez, campione d'Europa coi rossoneri nel 1963: Il Milan piange Benitez, campione d'Europa coi r… - Gazzetta_it : Il #Milan piange #Benitez campione d'Europa coi rossoneri nel 1963 -

La Gazzetta dello Sport

Milan - Verona 3 - 2, San Siro, Castillejo ha appena concluso la sua miglior partita in rossonero e. Contesto: Pioli lo butta nella mischia nella ripresa, con il Milan sotto 2 - 0, e Samu ...Il mondo dello sportVictor Morales Benitez, scomparso l'11 luglio a Milano, all'età di 86 anni. Nato a Lima (in Perù) nel 1935, ha giocato nel Milan e ha fatto parte dell'undici titolare rossonero che conquistò la ... Il Milan piange Benitez, campione d'Europa coi rossoneri nel 1963 Il mondo del calcio piange la morte di Victor Morales Benitez, morto a Milano all’età di 86 anni. Nato in Perù nel 1936, nel corso della carriera ha indossato tante maglia , anche in Italia: Milan, Me ...Dopo quattro anni in rossonero, lo spagnolo ritrova l'allenatore con cui ha giocato la sua migliore stagione col Diavolo: "Rino è vincente, ho fatto di tutto per venire qui ed essere allenato da lui" ...