Il Bologna lo vuole, i tifosi dell'Atalanta stravedono per lui: Ilicic è al bivio (Di martedì 12 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 12 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

svgnialcielo : ci tenevo davvero ad andare al concerto di harry a Bologna,mio padre aveva detto anche di sì trovo una che lo vende… - ZonaBianconeri : RT @LeBombeDiVlad: ???? ?? #Bologna, #Arnautovic ha chiesto la cessione ???????? L'attaccante austriaco vuole la #Juventus per giocare la #Cha… - Vincenzo140893 : RT @LeBombeDiVlad: ???? ?? #Bologna, #Arnautovic ha chiesto la cessione ???????? L'attaccante austriaco vuole la #Juventus per giocare la #Cha… - LeBombeDiVlad : ???? ?? #Bologna, #Arnautovic ha chiesto la cessione ???????? L'attaccante austriaco vuole la #Juventus per giocare la… - DELIA49124753 : RT @MinervaArmata: Mio figlio non vuole partire da Bologna senza un ennesimo (per me) giro turistico. Per la cronaca lui è il tizio che ass… -