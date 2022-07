Pubblicità

Open_gol : Ritrae un gruppo di galassie noto con la sigla SMAC 0723. Formate subito dopo il Big Bang, più di 13 miliardi di an… - ESA_Italia : Come a bordo di una macchina del tempo, si viaggia all'indietro, un miliardo di anni dopo il Big Bang con queste p… - civcatt : Direttamente da 100mila anni dopo il 'Big Bang', la prima immagine di @NASAWebb. Ci eravamo preparati a questo ev… - lucapoison : @LaBombetta76 Sia Checco Zalone (sono del sud) che Big Bang Theory (sono un nerd) non mi hanno mai fatto ridere - ilmanifesto : Il Big Bang visto da vicino | il manifesto -

Il Telescopio spaziale James Webb sarà, quindi, lo strumento per indagare lo spazio risalendo fino a 100 milioni di anni dopo il. Le prime foto raccontano già le galassie come mei erano ..."Con il Telescopio spaziale James Webb possiamo sperare di vedere le prime galassie formate tra 100 e 300 milioni di anni dopo il", spiega Adriano Fontana, ricercatore dell'Istituto ...Straordinarie a vista d'occhio, ma ineguagliabili soprattutto per ciò che significano. Le immagini catturate con il telescopio Webb pubblicate oggi, 12 luglio dalla ...Il telescopio James Webb ha scattato la prima foto dell'universo primordiale. È la scoperta della Nasa e dell'Esa ...