Il 17 luglio sciopero del trasporto aereo: tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 12 luglio 2022) Roma – sciopero nel trasporto aereo. Per domenica 17 luglio 2022, dalle ore 14 alle ore 18.00, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica hanno indetto quattro distinte azioni di sciopero a livello nazionale. Lo comunica l’Enav. Sono previste inoltre, nello stesso orario, le seguenti azioni di sciopero a livello locale: Centro di Controllo d’Area di Brindisi: tre distinte azioni di sciopero indette da Filt-Cgil, Fit-Cisl / Uiltrasporti / Ugl-Ta e Unica; Centro di Controllo d’Area di Milano indetto da Ugl-Ta e Unica; Centro di Controllo d’Area di Padova indetto da Unica; Centro di Controllo d’Area di Roma due distinte azioni di sciopero indette da Ugl-Ta / Unica; Aeroporto di Bologna tre distinte azioni di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 luglio 2022) Roma –nel. Per domenica 172022, dalle ore 14 alle ore 18.00, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica hanno indetto quattro distinte azioni dia livello nazionale. Lo comunica l’Enav. Sono previste inoltre, nello stesso orario, le seguenti azioni dia livello locale: Centro di Controllo d’Area di Brindisi: tre distinte azioni diindette da Filt-Cgil, Fit-Cisl / Uiltrasporti / Ugl-Ta e Unica; Centro di Controllo d’Area di Milano indetto da Ugl-Ta e Unica; Centro di Controllo d’Area di Padova indetto da Unica; Centro di Controllo d’Area di Roma due distinte azioni diindette da Ugl-Ta / Unica; Aeroporto di Bologna tre distinte azioni di ...

