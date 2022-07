IDC | spedizioni mondiali di PC in costante calo

(Di martedì 12 luglio 2022) IDC: ledi PC scendono del 15,3% nel secondo trimestre del 2022 e sono ina causa di domanda e offerta fluttuanti Ledi PC tradizionali sono diminuite del 15,3% anno su anno a 71,3 milioni di unità nel secondo trimestre del 2022 (2Q22). Ciò secondo i risultati preliminari dell’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. Questo è stato il secondo trimestre consecutivo didelledopo due anni di crescita. Ilè stato peggiore del previsto poiché l’offerta e la logistica sono ulteriormente peggiorate a causa dei blocchi in Cina e dei persistenti venti contrari macroeconomici. Dichiarazioni da IDC sul ...

