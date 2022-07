Ice | accordo con Zalando per sostenere le aziende del made in Italy | 1 mln a 40 aziende

(Di martedì 12 luglio 2022) Ice ehanno raggiunto unper collaborare insieme per la prima volta attivando oggi Galleria “in”: una partnership esclusiva che mira a promuovere lo stile e la tradizione della moda e cosmetica italiana e ad aiutare una selezione di 40 brand italiani ad espandersi all’estero tramite un investimento di oltre 1 milione di euro. Questo progetto, si legge in una nota, prevede l’offerta dei servizi di piattaforma diPartner Program che permetteranno ai marchi di connettersi a oltre 49 milioni di potenziali clienti in Europa. Inoltre verra’ lanciata una galleria virtuale indedicata a celebrare il meglio delin, coinvolgendo sia i nuovi marchi sia brand italiani gia’ partner di.” ...

Pubblicità

luigi_ambruosi_ : RT @mariovattani: 9 luglio il Ministro @LuigiDiMaio a #Singapore Calorosa accoglienza da parte del Min Balakrishnan???? E' un seguito concret… - ItalyinSG : RT @mariovattani: 9 luglio il Ministro @LuigiDiMaio a #Singapore Calorosa accoglienza da parte del Min Balakrishnan???? E' un seguito concret… - Randolp38058019 : RT @mariovattani: 9 luglio il Ministro @LuigiDiMaio a #Singapore Calorosa accoglienza da parte del Min Balakrishnan???? E' un seguito concret… - startzai : RT @mariovattani: 9 luglio il Ministro @LuigiDiMaio a #Singapore Calorosa accoglienza da parte del Min Balakrishnan???? E' un seguito concret… - mariovattani : 9 luglio il Ministro @LuigiDiMaio a #Singapore Calorosa accoglienza da parte del Min Balakrishnan???? E' un seguito c… -

e Zalando hanno raggiunto unper collaborare insieme per la prima volta attivando oggi Galleria 'Made in Italy': una partnership esclusiva che mira a promuovere lo stile e la tradizione ...Come riportato da Gizchina , la storica società finlandese si sarebbe aggiudicata l'con l'operatore mobile norvegeseper aggiornare ed espandere la sua infrastruttura di rete wireless 5G ...Ice e Zalando hanno raggiunto un accordo per collaborare insieme per la prima volta attivando oggi Galleria “Made in Italy”: una partnership esclusiva che mira a promuovere lo stile e la tradizione de ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...