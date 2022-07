Icardi torna in Italia? In quota spunta l'ipotesi Monza, Milan e Roma le possibili outsider (Di martedì 12 luglio 2022) Mauro Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain e fare ritorno in Italia. L’argentino, arrivato in Francia dopo la rottura con l’Inter,... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Mauropotrebbe lasciare il Paris Saint Germain e fare ritorno in. L’argentino, arrivato in Francia dopo la rottura con l’Inter,...

Pubblicità

sportli26181512 : Icardi torna in Italia? In quota spunta l'ipotesi Monza, Milan e Roma le possibili outsider: Mauro Icardi potrebbe… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Icardi torna in Italia? In quota spunta l'ipotesi Monza, Milan e Roma le possibili outsider - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Icardi torna in Italia? In quota spunta l'ipotesi Monza, Milan e Roma le possibili outsider - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Icardi torna in Italia? In quota spunta l'ipotesi Monza, Milan e Roma le possibili outsider - apetrazzuolo : MERCATO - Icardi torna in Italia? In quota spunta l'ipotesi Monza, Milan e Roma le possibili outsider -