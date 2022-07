I sindacati al Governo “Valutare lo scostamento di bilancio”

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra. Erano presenti i segretari generali della Cgil, Maurizio Landini, della Uil Pierpaolo Bombardieri, e della Cisl Luigi Sbarra. Per il, oltre al premier Mario Draghi, c'erano i ministri del Lavoro Andrea Orlando, dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, della P.A. Renato Brunetta e delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli.“Questo incontro non ha risolto i problemi, non sono stati dati numeri nè indicazioni”, ha detto Landini al termina. “Risposte non ne abbiamo avute – ha proseguito il leader della Cgil -. Numeri non sono stati fatti. Si è accennato ai temi che vanno affrontati come la difesa del potere d'acquisto di salari e pensioni, salario minimo e precarietà”.“Ilha confermato che varerà entro luglio un ...