I sindacati a Palazzo Chigi, Sbarra (Uil): impegno governo nuovo dl antinflazione (Di martedì 12 luglio 2022) - Il governo si è impegnato, secondo i sindacati, a mettere in campo un confronto stabile con le parti sociali per governare le emergenze con misure legislative già prima della pausa estiva per ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 luglio 2022) - Ilsi è impegnato, secondo i, a mettere in campo un confronto stabile con le parti sociali per governare le emergenze con misure legislative già prima della pausa estiva per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via l'incontro Draghi-sindacati a Palazzo Chigi. Tra i temi sul tavolo anche quelli su salario minimo per comba… - infoitinterno : Al via il faccia a faccia fra governo e sindacati a Palazzo Chigi - infoitinterno : Incontro Draghi-sindacati a Palazzo Chigi con 4 ministri: sul tavolo welfare e lavoro - FisascatRoma2 : RT @CislNazionale: È cominciato a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier #Draghi ed i sindacati confederali. Per la #Cisl sono presenti il… - GuglielminoS : RT @CislNazionale: È cominciato a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier #Draghi ed i sindacati confederali. Per la #Cisl sono presenti il… -