I ripensamenti di Pechino sulla politica zero Covid

(Di martedì 12 luglio 2022) La guerra cinese contro il-19 non si ferma. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha diffuso l’ultimo bilancio: 424 nuovi contagiati, di cui 317 asintomatiche e 107 sintomatiche. Numeri bassi, rispetto a quelli registrati in Europa e negli Stati Uniti, dove è in corso una nuova ondata, con l’aumento anche di ricoveri in ospedale, ma che comunque contribuisce a mantenere lo stato di allerta del governo di. I casi attivi nel Paese hanno raggiunto quota 226.811, con un numero di decessi correlati stabile a 5.226. Così, per la prima volta dall’inizio della pandemia, la misura del lockdown è arrivata anche alla regione amministrativa speciale cinese di Macao. La variante Omicron 5 ha fatto salire il numero di casi, da quanto si legge su The South China Morning Post. La chiusura è stata decretata per sette giorni, in cui saranno ferme tutte ...