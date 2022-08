I piazzabologna da venerdì 15 luglio in radio con il nuovo singolo “Maledetto Paolo Fox”

Leggi su atomheartmagazine

(Di martedì 12 luglio 2022)Dal 152022 è disponibile in rotazionefonica “FOX”, ildei, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitali dall’8. Ma chi sono i? L’errore 404 dell’Indie Italia. Si può prendere sul serio un progetto musicale che ha nei crediti sui digital stores compaiono nomi come “Gustavo La Pasta” o “Remo Felice”? Oppure un duo che fa canzoni che durano un minuto e venti? Sembra assurdo ma la risposta è yes .. Le uniche informazioni recuperabili sul web sono rare quanto divertenti, l’unico account che segue su Instagram è un certo “Fox Infame” e nella sua descrizione Spotify troviamo solo ...