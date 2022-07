I milanesi che girano con l'annaffiatoio per salvare le piante dalla siccità (Di martedì 12 luglio 2022) AGI – C'è chi ci va coi tacchi, prima dell'ufficio, chi dopo, in versione pantaloni corti o abitino floreale. milanesi in giro per la città boccheggiante con annaffiatoi colorati che vanno a dare da bere alle piante giovani che, a causa della siccità rischiano di stramazzare, con acqua di ‘seconda mano' già utilizzata per lavare la frutta, sciacquare una pentola, farsi una doccia. "I milanesi hanno scoperto l'acqua fredda' Sono i partecipanti alla campagna ‘BagnaMI, aperta a chiunque voglia avventurarsi sull'asfalto liquefatto alla ricerca di sprazzi verdi e 'disperati' per l'arsura. “Si può dire che i milanesi hanno scoperto l'acqua fredda – spiega all'AGI Adriana Berra, ideatrice dell'iniziativa che da Facebook si è riversata in ogni angolo della metropoli -. Quella di uso domestico che ... Leggi su agi (Di martedì 12 luglio 2022) AGI – C'è chi ci va coi tacchi, prima dell'ufficio, chi dopo, in versione pantaloni corti o abitino floreale.in giro per la città boccheggiante con annaffiatoi colorati che vanno a dare da bere allegiovani che, a causa dellarischiano di stramazzare, con acqua di ‘seconda mano' già utilizzata per lavare la frutta, sciacquare una pentola, farsi una doccia. "Ihanno scoperto l'acqua fredda' Sono i partecipanti alla campagna ‘BagnaMI, aperta a chiunque voglia avventurarsi sull'asfalto liquefatto alla ricerca di sprazzi verdi e 'disperati' per l'arsura. “Si può dire che ihanno scoperto l'acqua fredda – spiega all'AGI Adriana Berra, ideatrice dell'iniziativa che da Facebook si è riversata in ogni angolo della metropoli -. Quella di uso domestico che ...

