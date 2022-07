I manifestanti che bloccano la tappa del Tour de France: “ci restano solo 989 giorni” | VIDEO (Di martedì 12 luglio 2022) “We have 989 days left” (“ci restano solo 989 giorni”). Queste le parole scritte sulla maglietta delle sette persone incatenate e sedute sull’asfalto che hanno bloccato la tappa del Tour de France quando mancavano 35 chilometri al traguardo di Megève. No hay por qué escandalizarse por la protesta en @LeTour. Aunque sea una estupidez, este tipo de cosas sucede todo el tiempo en cuanto escenario importante haya, a veces impulsado por los propios protagonistas.pic.twitter.com/I4KUhsg6qk — Carlos Prado de Navarro (@realpradoso) July 12, 2022 manifestanti bloccano la tappa del Tour de France Alberto Bettiol se li è trovati davanti all’improvviso. Gli attivisti del Climate change hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) “We have 989 days left” (“ci989”). Queste le parole scritte sulla maglietta delle sette persone incatenate e sedute sull’asfalto che hanno bloccato ladeldequando mancavano 35 chilometri al traguardo di Megève. No hay por qué escandalizarse por la protesta en @Le. Aunque sea una estupidez, este tipo de cosas sucede todo el tiempo en cuanto escenario importante haya, a veces impulsado por los propios protagonistas.pic.twitter.com/I4KUhsg6qk — Carlos Prado de Navarro (@realpradoso) July 12, 2022ladeldeAlberto Bettiol se li è trovati davanti all’improvviso. Gli attivisti del Climate change hanno ...

