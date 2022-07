Hockey prato femminile | Mondiali 2022 | Paesi Bassi e Germania volano in semifinale

Leggi su oasport

(Di martedì 12 luglio 2022) Ultimi incontri in terra neerlandese per idisual: da qui al termine tutte le sfide saranno giocate a Terrassa in Spagna. Oggi sono andati in scena due quarti di finale in quel di Amstelveen. Le padrone di casa deinon hanno fallito l’obiettivo e, nonostante una partita molto lottata, sono riuscite a spuntarla per 2-1 sul Belgio con le reti di Leurink e Moes, con Gerniers che aveva temporaneamente pareggiato. Vince anche la: 1-0 per le teutoniche con la Nuova Zelanda, a siglare la rete è Micheel al 17?. Domani gli altri due match in terra iberica: Australia-Spagna (la vincente affronta i) ed Argentina-Inghilterra (per sfidare la). Foto: ...