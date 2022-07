Hockey inline, World Games 2022: la Francia batte l’Italia 5-2 e si prende la medaglia di bronzo (Di martedì 12 luglio 2022) l’Italia si arrende all’ultimo scoglio. Niente da fare per la nazionale azzurra di Hockey inline nella finalina per il bronzo dei World Games di Birmingham 2022. La squadra tricolore è infatti uscita sconfitta nel match che metteva in palio il podio con la Francia, che si è imposta per 5-2. Transalpini in vantaggio per 3-0 al termine della prima frazione, con le reti di Karl Gabillet, Lambert Hamon e Benoit Ladonne, che hanno già indirizzato l’incontro. Successivamente gli azzurri hanno provato la rimonta, con Andrea Bellini a segnare due reti, ma Valentin Gonzalez e ancora Gabillet hanno allungato le distanze, chiudendo sul 5-2. Foto: Federazione Italiana Hockey inline Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022)si arrende all’ultimo scoglio. Niente da fare per la nazionale azzurra dinella finalina per ildeidi Birmingham. La squadra tricolore è infatti uscita sconfitta nel match che metteva in palio il podio con la, che si è imposta per 5-2. Transalpini in vantaggio per 3-0 al termine della prima frazione, con le reti di Karl Gabillet, Lambert Hamon e Benoit Ladonne, che hanno già indirizzato l’incontro. Successivamente gli azzurri hanno provato la rimonta, con Andrea Bellini a segnare due reti, ma Valentin Gonzalez e ancora Gabillet hanno allungato le distanze, chiudendo sul 5-2. Foto: Federazione Italiana

