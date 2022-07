Highlights decima tappa Tour de France 2022 | Cort Nielsen trionfa | Pogacar salva la maglia gialla VIDEO

(Di martedì 12 luglio 2022) Ilcon glidelladelde. Giornata interlocutoria per gli uomini di classifica, arriva la fuga e vinceal fotofinish su Schultz, clamoroso errore di calcolo (o forse voluto) dell’UAE Emirates che per un soffio non perde lacon Tadej, visto che il fuggitivo Kemna era piazzato in classifica a meno di nove minuti. In alto ecco le immagini salienti. SportFace.

Pubblicità

SpazioCiclismo : Il racconto dell'ultima tappa del #GiroDonne22 -

SPORTFACE.IT

Glidi Italia - Iran , match valevole per lagiornata della Volleyball Nations League 2022 , in cui gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi si sono imposti in quattro set (25 - 16, ...Carlos Sainz, a bordo della Ferrari, ha vinto il Gran premio di Gran Bretagna,prova del campionato mondiale di Formula 1. Per lo spagnolo è il primo successo in carriera. ...Per ... VIDEO - Highlights Italia-Iran 3-1 (25-16, 25-27, 25-23, 25-23), VNL maschile 2022 VIDEO - Gli highlights di Italia-Iran, match valevole per la decima giornata della Volleyball Nations League 2022 ...Il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, passerà alla storia per diversi motivi. In primo luogo ha segnato il fine settimana perfetto di Carlos Sainz, aut ...