Harper Beckham compie 11 anni | gli auguri di mamma Victoria | papà David e dei fratelli

La piccola di casa sta crescendo ma i genitori e i fratelli maggiori non smetteranno mai di coccolarla.ha compiuto 11 anni e per la ricorrenza è stata ricoperta d'affetto dalla sua famiglia. Instagram content This content can also be viewed on the site it originates from. "Buon 11esimo ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: Davide la figlia, vacanza per due a Venezia: le foto Attenti a quei due, Pierfrancesco Favino e Davidin versione ... Harper Beckham compie 11 anni, gli auguri più belli Prima hanno celebrato il loro amore e il loro ventitreesimo anniversario di nozze a Parigi e poi, Victoria e David Bekham, si sono diretti a bordo dell’Orient Express a Venezia, altra città romantica ...A Parigi, dove hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio, la ex Posh Spice e il marito sono saliti sull'Orient Express con in tasca il biglietto per Venezia. Ma qui li hanno raggiunti i genitori ...