“Ha detto sì!”. Ballando, cast stellare per la nuova edizione: che colpo per Milly Carlucci (Di martedì 12 luglio 2022) Ballando con le Stelle, Nino D’Angelo nel cast? Negli ultimi giorni si è molto parlato della prossima edizione che Milly Carlucci e i suoi stanno allestendo. Concorrenti, novità, indiscrezioni e voci clamorose, ne abbiamo sentite di tutti i colori sul seguito programma di Rai 1. Ha confermato la sua partecipazione un ‘pezzo da 90’ come Iva Zanicchi, inizialmente titubante ma poi convinta dalla conduttrice. Su Ballando con le Stelle non sono arrivate solo news sui possibili partecipanti, ma pure quelle su rumorosi addii. Il programma ha infatti perso uno dei suoi volti noti: si tratta del ballerino Vito Coppola che nella scorsa stagione ha avuto un enorme successo e grazie allo show ha conosciuto l’amore con Arisa. Vito Coppola aveva preso il posto di Raimondo Todaro e adesso è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022)con le Stelle, Nino D’Angelo nel? Negli ultimi giorni si è molto parlato della prossimachee i suoi stanno allestendo. Concorrenti, novità, indiscrezioni e voci clamorose, ne abbiamo sentite di tutti i colori sul seguito programma di Rai 1. Ha confermato la sua partecipazione un ‘pezzo da 90’ come Iva Zanicchi, inizialmente titubante ma poi convinta dalla conduttrice. Sucon le Stelle non sono arrivate solo news sui possibili partecipanti, ma pure quelle su rumorosi addii. Il programma ha infatti perso uno dei suoi volti noti: si tratta del ballerino Vito Coppola che nella scorsa stagione ha avuto un enorme successo e grazie allo show ha conosciuto l’amore con Arisa. Vito Coppola aveva preso il posto di Raimondo Todaro e adesso è ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - pietroraffa : Davide #Crippa (M5s):'Colleghi, bisogna essere 'onestamente intellettuali''. Sì, ha detto proprio 'onestamente int… - borghi_claudio : @RizzoGiov Dubito proprio. Come ho detto non abbiamo più intenzione di votare alcun pass o restrizione (e se mi pos… - OctavianZaki : @fkamaryo @TheLovelySams Ha detto praticamente la stessa cosa che ho detto io l'altro ieri, cioè che molti si lamen… - user261738 : ho appena detto ad una ragazza che era bella anche se non lo pensavo davvero solo perché si vedeva che volesse un c… -