Guerra Ucraina-Russia. Ue: aperte 21mila indagini per crimini di guerra. Il Cremlino: ripresa dei negoziati? “Ora fuori questione”. E poi l’allarme: “Siamo sull’orlo di uno scontro tra potenze nucleari” (Di martedì 12 luglio 2022) Il Papa andrà a Kiev. Bombe ucraine su Novaya Kakhovka: centinaia di persone tra le macerie, sette morti e almeno 60 feriti. Sale a 41 morti il bilancio del bombardamento sul condominio Chasiv Yar. Media: «Pronto settimo pacchetto di sanzioni Ue». La Russia intanto chiude «per manutenzione» il gasdotto Nord Stream1 Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 12 luglio 2022) Il Papa andrà a Kiev. Bombe ucraine su Novaya Kakhovka: centinaia di persone tra le macerie, sette morti e almeno 60 feriti. Sale a 41 morti il bilancio del bombardamento sul condominio Chasiv Yar. Media: «Pronto settimo pacchetto di sanzioni Ue». Laintanto chiude «per manutenzione» il gasdotto Nord Stream1

