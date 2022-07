Guerra in Ucraina, mons. Gallagher: “Il Papa andrà a Kiev, ma quando e come non si sa” (Di martedì 12 luglio 2022) Città del Vaticano – “Il Papa ha la volontà di fare il viaggio a Kiev. andrà, quando e come non si sa”. Lo ha ribadito il ‘ministro degli Esteri’ Vaticano, mons. Paul Richard Gallagher, ai margini della presentazione del Meeting di Rimini. Gallagher ha ribadito che si tratterà di vedere come si sentirà Papa Francesco dopo il viaggio a fine mese in Canada: “Bisogna vedere dopo il Canada, vediamo”. Il Papa potrebbe andare solo a Kiev e non, come vorrebbe, anche a Mosca per aiutare la fine della Guerra in Ucraina? “Non saprei dire. A Kiev sicuramente andrà” ha osservato Gallagher. (fonte ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 luglio 2022) Città del Vaticano – “Ilha la volontà di fare il viaggio anon si sa”. Lo ha ribadito il ‘ministro degli Esteri’ Vaticano,. Paul Richard, ai margini della presentazione del Meeting di Rimini.ha ribadito che si tratterà di vederesi sentiràFrancesco dopo il viaggio a fine mese in Canada: “Bisogna vedere dopo il Canada, vediamo”. Ilpotrebbe andare solo ae non,vorrebbe, anche a Mosca per aiutare la fine dellain? “Non saprei dire. Asicuramente” ha osservato. (fonte ...

mannocchia : Giochi tra autocrati. Erdogan ritira il veto sull'adesione di Svezia e Finlandia e Putin pone il veto per rinnovare… - _Nico_Piro_ : Ecco una delle fonti preferite dall'Occidente nel raccontare la guerra in Ucraina, un signore che si vanta di esser… - Ettore_Rosato : Il #M5s non vota il #DLAiuti Inizia il Papeete di #Conte. Almeno nel 2019 non avevamo covid, guerra in Ucraina e inflazione all’8% - lupononpecora : @AlexS8338 @repubblica Dio mio che traggeddia..?????? Non bastava il Covid diventato Omicron5 la siccità la guerra in… - stefaniatalpo : RT @putino: Ai russi registrati come disoccupati viene offerto di andare in guerra in Ucraina e viene promesso uno stipendio di circa 300.0… -