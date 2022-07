Guerra in Ucraina, 139esimo giorno: gli aggiornamenti (Di martedì 12 luglio 2022) Seguiamo gli aggiornamenti sul conflitto tra Ucraina e Russia, giunto ormai al 139esimo giorno di fuoco. Dalla Bielorussia, il presidente Alexander Lukashenko conferma che, secondo le sue fonti, “L’Occidente sta elaborando piani strategici di attacco contro la Russia e le direzioni dell’attacco sono note“. Intanto in UE, sono stati congelati 13,8 miliardi di beni agli oligarchi russi, anche se “gran parte, più di 12 miliardi, provengono da cinque stati membri. Quindi dobbiamo convincere gli altri a fare lo stesso” ha annunciato il commissario Ue alla Giustizia Didier Reynders all’arrivo al consiglio sulla Giustizia a Praga. Un’altra nuova arriva dall’Ue: è stato approvato un miliardo di prestiti a Kiev. “L’Ue sta rafforzando il suo sostegno finanziario all’Ucraina: i ministri hanno appena ... Leggi su zon (Di martedì 12 luglio 2022) Seguiamo glisul conflitto trae Russia, giunto ormai aldi fuoco. Dalla Bielorussia, il presidente Alexander Lukashenko conferma che, secondo le sue fonti, “L’Occidente sta elaborando piani strategici di attacco contro la Russia e le direzioni dell’attacco sono note“. Intanto in UE, sono stati congelati 13,8 miliardi di beni agli oligarchi russi, anche se “gran parte, più di 12 miliardi, provengono da cinque stati membri. Quindi dobbiamo convincere gli altri a fare lo stesso” ha annunciato il commissario Ue alla Giustizia Didier Reynders all’arrivo al consiglio sulla Giustizia a Praga. Un’altra nuova arriva dall’Ue: è stato approvato un miliardo di prestiti a Kiev. “L’Ue sta rafforzando il suo sostegno finanziario all’: i ministri hanno appena ...

