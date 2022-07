Gucci Resort 2022 | la campagna ispirata al guardaroba delle vacanze estive

(Di martedì 12 luglio 2022) Life&People.it Un inno al rito estivoal mare è la collezioneche propone una selezione di articoli esclusivi che richiamano le più famose mete turistiche del mondo. Accessori che trasformano ilin un variopinto diario di viaggio. Borse, occhiali da sole, cappelli e teli in cotone, capi ready-to-wear disponibili in diverse località turistiche che figurano nella collezione (Bondi, Bodrum, Cancun, Cannes, Capri, Dubai, Forte dei Marmi, gli Hamptons, Hawaii, Ibiza, Jeju, Marbella, Miami, Monte Carlo, Mykonos, Okinawa, Palm Desert, Porto Cervo, Phuket e Rio de Janeiro) oltre che sul sito ufficiale della Maison. Protagonista della collezione è il monogramma GG, reinterpretato su sfondo a zig-zag in vivaci combinazioni cromatiche. ...

Pubblicità

mincemeatt_ : RT @pixts: gucci · resort 23 - TamalCamal : RT @pixts: gucci · resort 23 - podsoskapozova : RT @pixts: gucci · resort 23 - Morgan_Lessl9 : RT @pixts: gucci · resort 23 - iphigeniebaby : RT @pixts: gucci · resort 23 -

Wondernet Magazine

Con la collezione2022, la Maison diretta da Alessandro Michele rende omaggio al rito stagionale della partenza estiva. Le località balneari raffigurate nella campagna, con le foto e sotto la direzione ...... nei giorni scorsi è stato ospite dell'Enoteca Marcucci di Pietrasanta mentre il suo, La ... E - a quanto pare - come confidano diversi negozi del centro (daa Prada) la situazione non è ... Gucci Resort 2022, la campagna ispirata ai viaggi di Gulliver È arrivata Gucci Resort 2022, la collezione estiva dell'azienda di moda italiana, la cui campagna promozionale è all'insegna delle vacanze.Gli accessori di Gucci per animali vanno dai collari ai divani in miniatura. Poi l'edicola di Vuitton a Capri, l'upcycling di forte_forte e tutte le capsule collection da non perdere questa settimana ...