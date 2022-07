Gsk: "Per incrementare protezione negli adulti necessario cambio di paradigma" (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) - “La vaccinazione degli adulti è generalmente scarsa, se si confrontano i tassi di copertura con quelli dei bambini e i tassi di vaccinazione degli adulti sono diminuiti significativamente durante il Covid. Credo che dovremo fare un cambiamento di paradigma per migliorare davvero l'adozione e la copertura della vaccinazione degli adulti come parte dei nostri piani di immunizzazione nazionali. Per far sì che ciò accada, abbiamo bisogno di tre azioni: i vaccini per adulti devono essere disponibili e finanziati dal sistema sanitario; in secondo luogo, questi vaccini devono essere facilmente accessibili e, infine, abbiamo bisogno che i nostri cittadini si convincano che hanno bisogno di questi vaccini, che si ricordino di farli e che siano disposti ad assumerli: non è facile, lo sappiamo, ma ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) - “La vaccinazione degliè generalmente scarsa, se si confrontano i tassi di copertura con quelli dei bambini e i tassi di vaccinazione deglisono diminuiti significativamente durante il Covid. Credo che dovremo fare un cambiamento diper migliorare davvero l'adozione e la copertura della vaccinazione deglicome parte dei nostri piani di immunizzazione nazionali. Per far sì che ciò accada, abbiamo bisogno di tre azioni: i vaccini perdevono essere disponibili e finanziati dal sistema sanitario; in secondo luogo, questi vaccini devono essere facilmente accessibili e, infine, abbiamo bisogno che i nostri cittadini si convincano che hanno bisogno di questi vaccini, che si ricordino di farli e che siano disposti ad assumerli: non è facile, lo sappiamo, ma ...

