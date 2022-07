Pubblicità

TV7Benevento : Governo: terminato incontro Draghi-sindacati - - TV7Benevento : **Governo: terminato incontro Mattarella-Draghi** - - Roberta44762324 : RT @AlexBazzaro: Tweet che invecchiano benissimo: Conte-Draghi, terminato l'incontro: «Serve un segnale di discontinuità del governo, ma n… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Conte resta al governo, che però 'deve cambiare marcia'. Lo ha detto stasera Giuseppe Conte alla congiunta dei parlamenta… - euroue : @progo58 @elevisconti @PoliticaPerJedi @matteograndi Conte è a dir poco ridicolo! Se il M5S toglierà la spina al go… -

MeteoWeb

... dove i tre indici principali hannogli scambi in rosso. Le vendite continuano ad avere ... Una conferma delle tensioni in seno alla maggioranza di, preludio di una possibile crisi. ......- aggiunge - che il tempo delle false promesse e delle inutili attese sia davvero, così come quello di posizioni estremiste e completamente fuori dalle realtà, che all'interno del... **Governo: terminato incontro Mattarella-Draghi** Roma, 12 lug. E' terminato, dopo circa un'ora e mezzo, l'incontro a palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i leader Cgil, Cisl e Uil sulle ulteriori misure ...Meritocrazia Italia: Ora basta. Bisogna pensare a un Piano Nazionale di energia che conduca l’Italia, se non alla autonomia energetica, quantomeno ad una estesa copertura del proprio fabbisogno, ponen ...