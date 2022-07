Governo | Moles | ' se M5S chiede rispetto rispetti gli altri | tutti fanno passi di lato'

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “Ogni forza politica entrata a far parte di questolo ha fatto mettendo da parte una serie di legittimi interessi di partito. Noi come Forza Italia abbiamo fatto tantidiper sostenere responsabilmente questo esecutivo. Non si capisce quindi perché una forza politica debba fare propaganda in questa maniera pensando alle prossime elezioni. Il M5S pretendesu alcune proposte ma deve anche imparare a rispettare gli”. Lo ha affermato Giuseppe, sottosegretario all'Editoria, in una intervista a ‘Tgcom24'.