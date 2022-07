Governo, M5S strappa e Draghi sale al Colle. E’ crisi? (Di martedì 12 luglio 2022) Uno strappo annunciato, ma pur sempre uno strappo: nella giornata di ieri via libera della Camera al dl Aiuti (266 voti a favore e 47 contrari) ma il preoccupante dato politico di giornata è la rottura del Movimento Cinque Stelle, come aveva annunciato in Aula dal capogruppo Davide Crippa. Dl Aiuti, M5s strappa Adesso riflettori puntati sul Senato dove – a differenza di Montecitorio – voto sulla fiducia e sul provvedimento sono unificati, con i pentastellati che valutano concretamente di fare il bis, mettendo a verbale il loro “non voto”. Subito dopo la decisione del Movimento, il Premier Mario Draghi è salito al Colle per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durato poco meno di un’ora per un’analisi della situazione politica. Nessuna dichiarazione ufficiale ma quel che è certo è che il Premier non ha ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 luglio 2022) Uno strappo annunciato, ma pur sempre uno strappo: nella giornata di ieri via libera della Camera al dl Aiuti (266 voti a favore e 47 contrari) ma il preoccupante dato politico di giornata è la rottura del Movimento Cinque Stelle, come aveva annunciato in Aula dal capogruppo Davide Crippa. Dl Aiuti, M5sAdesso riflettori puntati sul Senato dove – a differenza di Montecitorio – voto sulla fiducia e sul provvedimento sono unificati, con i pentastellati che valutano concretamente di fare il bis, mettendo a verbale il loro “non voto”. Subito dopo la decisione del Movimento, il Premier Marioè salito alper un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durato poco meno di un’ora per un’analisi della situazione politica. Nessuna dichiarazione ufficiale ma quel che è certo è che il Premier non ha ...

