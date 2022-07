Governo e sindacati | in arrivo decreto per sostenere il potere d' acquisto e le pensioni

Pubblicità

robersperanza : La strada del dialogo con le forze sociali è quella giusta. Per questo l’incontro di oggi tra governo e sindacati è molto importante. - Tg3web : Nuove misure per contrastare l'impennata dell'inflazione e difendere il potere d'acquisto di lavoratori e pensionat… - Radio1Rai : Oggi l’incontro governo-sindacati. Sul tavolo i temi del caro vita che riduce il potere d’acquisto delle famiglie.… - Fornaro62 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: il governo ricerchi soluzioni a protezione di famiglie e imprese, con un’intesa con sindacati e assoc… - discoradioIT : Incontro tra il premier Mario #Draghi e i #sindacati: 'Priorità del #governo è ridurre il carico fiscale sui… -

"La strada del dialogo con le forze sociali è quella giusta. Per questo l'incontro di oggi traè molto importante", lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, sul suo profilo Facebook. ....è stato ricevuto il capo di Uber a Palazzo Chigi e di cosa si è parlato" hanno tuonato i... comunque, il suonon ha approvato alcun provvedimento a favore del colosso californiano.Inoltre l'esecutivo sta lavorando a un decreto da approvare prima della pausa di agosto e che conterrà misure specifiche per proteggere il potere d'acquisto eroso da inflazione e crisi energetica. Que ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...