Governo: Draghi, 'rinvio a Camere se manca voto M5S? Chiedete a Mattarella' (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Bisognerà chiedere al Presidente Mattarella". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi a chi gli chiede se il Governo verrà rinviato alle Camere se non ci sarà sostegno M5S su dl Aiuti. Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Bisognerà chiedere al Presidente". Così il premier Marioin conferenza stampa a Palazzo Chigi a chi gli chiede se ilverrà rinviato allese non ci sarà sostegnosu dl Aiuti.

