Governo: Draghi, 'nuovo patto sociale per preservare crescita' (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Nei mesi scorsi ho auspicato un nuovo patto sociale per gestire la fase che stiamo attraversando e quella che attraverseremo nei prossimi mesi. Lo scopo è la continuazione della crescita e la protezione del potere di acquisto di lavoratori, pensionati e famiglie. Occorre essere insieme, con il pieno coinvolgimento di Governo e parti sociali". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Nei mesi scorsi ho auspicato unper gestire la fase che stiamo attraversando e quella che attraverseremo nei prossimi mesi. Lo scopo è la continuazione dellae la protezione del potere di acquisto di lavoratori, pensionati e famiglie. Occorre essere insieme, con il pieno coinvolgimento die parti sociali". Così il premier Marioin conferenza stampa.

