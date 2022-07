Governo, Di Maio: "M5S dica se sono fuori o dentro" (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Se si decide di creare una crisi di Governo, ci dobbiamo dire quali sono gli effetti: si va a votare, il paese finisce in esercizio provvisorio, e sono rischi non accettabili. Se questo è un Governo di unità nazionale, i 5 stelle ci devono chiaramente dire se stanno dentro o fuori". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Filorosso su Rai3. "Quello che sta accadendo è che sono in calo di consensi e scaricano le colpe sul Governo. Ogni forza politica ha la sua agenda politica - aggiunge il leader di Insieme per il futuro - ma ci sono priorità per il paese, che dovrebbero prendere in considerazione prima delle proprie. Abbiamo fissato degli obiettivi, pandemia, pnrr, guerra in ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Se si decide di creare una crisi di, ci dobbiamo dire qualigli effetti: si va a votare, il paese finisce in esercizio provvisorio, erischi non accettabili. Se questo è undi unità nazionale, i 5 stelle ci devono chiaramente dire se stanno". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Dia Filorosso su Rai3. "Quello che sta accadendo è chein calo di consensi e scaricano le colpe sul. Ogni forza politica ha la sua agenda politica - aggiunge il leader di Insieme per il futuro - ma cipriorità per il paese, che dovrebbero prendere in considerazione prima delle proprie. Abbiamo fissato degli obiettivi, pandemia, pnrr, guerra in ...

