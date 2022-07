(Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Se si decide di creare una crisi di, ci dobbiamo dire qualigli effetti: si va a votare, il paese finisce in esercizio provvisorio, erischi non accettabili. Se questo è undi unità nazionale, i 5 stelle ci devono chiaramente dire se stanno". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Dia Filorosso su Rai3. "Quello che sta accadendo è chein calo di consensi e scaricano le colpe sul. Ogni forza politica ha la sua agenda politica - aggiunge il leader di Insieme per il futuro - ma cipriorità per il paese, che dovrebbero prendere in considerazione prima delle proprie. Abbiamo fissato degli obiettivi, pandemia, pnrr, guerra in ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Governo, Di Maio: “M5s crea instabilità e mette a rischio obiettivi del Paese, dicano se sono dentro o fuori” - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Non si affrontano i problemi minacciando il governo' #luigidimaio #ministro #insiemeperilfuturo #dimaio - sole24ore : ??? 'Imprese, famiglie e lavoratori hanno bisogno di risposte. Serve stabilità nel Paese e invece ci troviamo nell'e… - lifestyleblogit : Governo, Di Maio: 'M5S dica se sono fuori o dentro' - - ledicoladelsud : Governo, Di Maio: “M5S dica se sono fuori o dentro” -

In serata, è intervenuto Luigi Dia Filorosso su Rai3, escludendo "che possa esserci un altro" in questa legislatura. "Non c'è spazio " ha sottolineato - , lo hanno detto quasi tutti i ...Non ci sarà unDraghi senza i 5 Stelle e non ci sarà un Draghi bis, anche se il pallottoliere dice che i numeri parlamentari, grazie alla scissione di Luigi Di, ci sarebbero anche senza ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...(Adnkronos) – “Se si decide di creare una crisi di governo, ci dobbiamo dire quali sono gli effetti: si va a votare, il paese finisce in esercizio provvisorio, e sono rischi non accettabili. Se questo ...