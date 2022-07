Governo, Di Maio: “M5s crea instabilità e mette a rischio obiettivi del Paese, dicano se sono dentro o fuori” (Di martedì 12 luglio 2022) “Come Paese abbiamo bisogno di stabilità perché dobbiamo portare a casa dei provvedimenti che fermano l’inflazione, che permettono alle famiglie di non perdere il potere d’acquisto, che consentano alle imprese di calmierare il costo dell’energia. E invece ci troviamo nell’ennesima fibrillazione di Governo, nell’ennesima crisi, nella quale c’è una forza politica che sta generando instabilità, il Movimento 5 stelle, e che sta sostanzialmente mettendo a repentaglio degli obiettivi che dobbiamo raggiungere per il Paese”. sono le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine di un convegno alla Camera di Commercio di Pescara. Secondo Di Maio “il teatrino della politica non serve veramente a nulla, sta solo allontanando i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) “Comeabbiamo bisogno di stabilità perché dobbiamo portare a casa dei provvedimenti che fermano l’inflazione, che permettono alle famiglie di non perdere il potere d’acquisto, che consentano alle imprese di calmierare il costo dell’energia. E invece ci troviamo nell’ennesima fibrillazione di, nell’ennesima crisi, nella quale c’è una forza politica che sta generando, il Movimento 5 stelle, e che sta sostanzialmentendo a repentaglio degliche dobbiamo raggiungere per il”.le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di, a margine di un convegno alla Camera di Commercio di Pescara. Secondo Di“il teatrino della politica non serve veramente a nulla, sta solo allontanando i ...

