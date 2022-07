Gorillas chiude i battenti in Italia e conferma che la bolla del delivery sta scoppiando (Di martedì 12 luglio 2022) Gorillas è una startup unicorno tedesca specializzata in quick commerce (promette consegne a domicilio in meno di dieci minuti): è passato un anno dal suo approdo in Italia e già chiude i battenti, lasciando a piedi 540 dipendenti tra rider e impiegati. L’azienda, presente in diversi paesi, nell’ottobre 2021 ha fatto una ricapitalizzazione di oltre un miliardo di dollari: fra gli investitori c’è la holding tedesca delivery Hero, che vanta la partecipazione in molte imprese del settore, tra i quali Foodpanda, Zomao e Glovo (pochi giorni fa ha completato l’acquisizione di quest’ultima, passando dal 43% al 94% del capitale). La notizia è arrivata come una doccia fredda per i lavoratori di Gorillas, nonostante qualche mese fa ci fossero state le prime avvisaglie, quando la società aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022)è una startup unicorno tedesca specializzata in quick commerce (promette consegne a domicilio in meno di dieci minuti): è passato un anno dal suo approdo ine già, lasciando a piedi 540 dipendenti tra rider e impiegati. L’azienda, presente in diversi paesi, nell’ottobre 2021 ha fatto una ricapitalizzazione di oltre un miliardo di dollari: fra gli investitori c’è la holding tedescaHero, che vanta la partecipazione in molte imprese del settore, tra i quali Foodpanda, Zomao e Glovo (pochi giorni fa ha completato l’acquisizione di quest’ultima, passando dal 43% al 94% del capitale). La notizia è arrivata come una doccia fredda per i lavoratori di, nonostante qualche mese fa ci fossero state le prime avvisaglie, quando la società aveva ...

Gorillas chiude in Italia. Licenziati i 540 dipendenti - L'azienda di delivery che chiude e lascia a casa 540 persone - Gorillas chiude e lascia a casa 540 persone - Ennesimo esempio di come la colonizzazione straniera sia per l'Italia sempre un problema e mai un'opportunità.