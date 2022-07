Gli USA nel pallone. E l’UEFA raddoppia il prezzo dei diritti TV (Di martedì 12 luglio 2022) La Uefa prepara la sua strategia per raddoppiare il valore dei diritti tv negli USA della Champions League Financial Times, di Samuel Agini, pag. 5 – l’UEFA definisce una strategia per raddoppiare il valore dei diritti mediatici della Champions League negli Stati Uniti l’UEFA punta a raddoppiare il valore dei diritti mediatici della Champions League negli Stati Uniti, mentre le autorità calcistiche europee cercano di sfruttare la crescente popolarità di questo sport nella più grande economia del mondo. I diritti mediatici della competizione per club più prestigiosa d’Europa, dell’Europa League e della Uefa Conference League potrebbero fruttare almeno 2 miliardi di dollari in sei anni, secondo persone che hanno familiarità con la ... Leggi su tvzoom (Di martedì 12 luglio 2022) La Uefa prepara la sua strategia perre il valore deitv negli USA della Champions League Financial Times, di Samuel Agini, pag. 5 –definisce una strategia perre il valore deimediatici della Champions League negli Stati Unitipunta are il valore deimediatici della Champions League negli Stati Uniti, mentre le autorità calcistiche europee cercano di sfruttare la crescente popolarità di questo sport nella più grande economia del mondo. Imediatici della competizione per club più prestigiosa d’Europa, dell’Europa League e della Uefa Conference League potrebbero fruttare almeno 2 miliardi di dollari in sei anni, secondo persone che hanno familiarità con la ...

