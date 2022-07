Gli esuberi bloccano la Serie A: per comprare bisogna prima vendere (Di martedì 12 luglio 2022) Se il calciomercato dei parametri zero continua ad essere il vero protagonista delle prime settimane della sessione estiva, a bloccare invece gli acquisti di diverse squadre italiane ed estere sono i troppi giocatori presenti in rosa che non rientrano più nei piani dei club. Un lungo elenco di esuberi che non rappresentano soluzioni convincenti per i loro allenatori, ma spesso costituiscono una vera e propria zavorra per i bilanci dei club a causa di stipendi faraonici. Inter, Milan, Juventus, Roma e Lazio sono solo alcune delle squadre che si ritrovano a dover piazzare il prima possibile qualche giocatore ‘in eccesso’ per poter ricominciare ad operare anche in entrata. Inter ANSA/FABIO MURRU Dalbert durante il match di Serie A Cagliari-Sassuolo, Stadio Unipol Domus, Cagliari, Sardegna, Italia, 16 aprile 2022 Dopo aver ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Se il calciomercato dei parametri zero continua ad essere il vero protagonista delle prime settimane della sessione estiva, a bloccare invece gli acquisti di diverse squadre italiane ed estere sono i troppi giocatori presenti in rosa che non rientrano più nei piani dei club. Un lungo elenco diche non rappresentano soluzioni convincenti per i loro allenatori, ma spesso costituiscono una vera e propria zavorra per i bilanci dei club a causa di stipendi faraonici. Inter, Milan, Juventus, Roma e Lazio sono solo alcune delle squadre che si ritrovano a dover piazzare ilpossibile qualche giocatore ‘in eccesso’ per poter ricominciare ad operare anche in entrata. Inter ANSA/FABIO MURRU Dalbert durante il match diA Cagliari-Sassuolo, Stadio Unipol Domus, Cagliari, Sardegna, Italia, 16 aprile 2022 Dopo aver ...

