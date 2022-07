Giulia Salemi pronta per una nuova esperienza alla conduzione: ecco dove incontrarla (Di martedì 12 luglio 2022) Giulia Salemi pronta per una nuova avventura: torna alla conduzione per un evento speciale. ecco dove incontrarla dal 21 luglio Giulia Salemi sta vivendo un periodo magico. Dopo l’esperienza vissuta dentro la Casa più spiata d’Italia sono arrivati per lei tantissimi progetti. L’ex gieffina negli ultimi mesi ha co-condotto il format GFVip Party in onda su Mediaset Infinity in occasione dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 6. La brillante carriera dell’italo-persiana sta spiccando il volo verso nuovissime avventure. La Salemi dopo aver esordito nell’ambito della conduzione con il suo format Salotto Salemi, andato in onda su ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022)per unaavventura: tornaper un evento speciale.dal 21 lugliosta vivendo un periodo magico. Dopo l’vissuta dentro la Casa più spiata d’Italia sono arrivati per lei tantissimi progetti. L’ex gieffina negli ultimi mesi ha co-condotto il format GFVip Party in onda su Mediaset Infinity in occasione dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 6. La brillante carriera dell’italo-persiana sta spiccando il volo verso nuovissime avventure. Ladopo aver esordito nell’ambito dellacon il suo format Salotto, andato in onda su ...

