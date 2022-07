Giovanni Paolo Provenza | “Garantire sicurezza ai giovani nelle ore notturne”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 12 luglio 2022) di Luca Capacchione, 20 anni, eletto con 123 preferenze, è studente di Medicina Veterinaria presso l’Università di Napoli “Federico II”. Già rappresentante degli studenti alla consulta provinciale per il liceo “Enrico Medi”, è il secondo dei più votati al Forum dei. Quali sono state le difficoltà di questo tuo percorso elettorale? È stata una campagna elettorale abbastanza faticosa, poiché i votanti non sono stati molti sia per il periodo estivo sia proprio per le alte temperature che non ci hanno concesso di organizzare troppi eventi. I voti sono stati ben distribuiti, poiché i primi cinque candidati si sono distanziati per un fazzoletto di voti e anche in questo l’elezione è stata molto tirata. La tua è stata una candidatura vissuta autonomamente. Quale sarà la strategia per la corsa ...