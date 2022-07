Giorgia Soleri contro lo spot della Gillette: le parole (Di martedì 12 luglio 2022) Giorgia Soleri, attivista e fidanzata di Damiano David, si è scagliata via social contro uno spot della Gillette. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 12 luglio 2022), attivista e fidanzata di Damiano David, si è scagliata via socialuno. su Donne Magazine.

Pubblicità

_frgre : Poche cose mi infastidiscono è una di queste è la “poetessa” Giorgia Soleri che non METTE LE CAZZO DI MAIUSCOLE DOP… - ditemelovoii : giorgia soleri non può proprio accettare che non a tutti piacciono i peli. giusto che non si critichino le scelte d… - polemica_sono : Il problema vero è che rendete gente banale famosa come Giorgia Soleri, Alessia Lanza, Andrea Delogu, Paila Turani,… - Tp24it : Giorgia Soleri presenta a Marsala 'La signorina Nessuno' -