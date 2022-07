Giorgia Rossi in barca, il costume è sconvolgente: lato A disarmante in vista – FOTO (Di martedì 12 luglio 2022) Giorgia Rossi sta incendiando l’estate italiana a suon di scatti roventi: questa volta la giornalista si presenta con un costume sconvolgente. Nel corso della scorsa estate, Giorgia Rossi infiammò l’estate italiana passando a Dazn: la conduttrice decise di tentare una nuova avventura professionale per la sua carriera firmando per la piattaforma di streaming online. Negli Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 12 luglio 2022)sta incendiando l’estate italiana a suon di scatti roventi: questa volta la giornalista si presenta con un. Nel corso della scorsa estate,infiammò l’estate italiana passando a Dazn: la conduttrice decise di tentare una nuova avventura professionale per la sua carriera firmando per la piattaforma di streaming online. Negli Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

28HABITX : RT @Sara130301: Federico Rossi a Battiti live e il pensiero vola subito a Giorgia in bus per andare da Harry @28HABITX - Sara130301 : Federico Rossi a Battiti live e il pensiero vola subito a Giorgia in bus per andare da Harry @28HABITX - Aurodipietro : RT @raulorgz: a priori en #Sanremo2023 apuesto que estos van a estar: -Marco Mengoni -Giorgia -Elodie -Madame+Sangiovanni -Ariete -Mara… - Bibbi677 : @DocRiserva È come se avessi chiesto, vuoi più bene a @DilettaLeotta @AgataCentasso @FedericaMasolin o a Giorgia Rossi? - Filippo_Rossi : RT @BuonaDestra: ??Gazprom riduce di un terzo la fornitura del gas all’Italia: necessario accelerare sulle alternative -