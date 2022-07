Giorgia Meloni vuole il taglio del cuneo fiscale: «Smettiamo di buttare soldi con il reddito di cittadinanza» (Di martedì 12 luglio 2022) Giorgia Meloni chiede il taglio del cuneo fiscale. In un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore la leader di Fratelli d’Italia pungola il governo Draghi: «Questo è il momento delle scelte, non si può pensare di andare avanti così, affrontando una fase complessa e drammatica come mai dal dopoguerra con una maggioranza che litiga su tutto mentre i cittadini fanno i conti quotidianamente con l’aumento vertiginoso delle bollette e la perdita del potere d’acquisto dei loro salari». Il taglio del cuneo fiscale, sostiene Meloni, «è una strada che ci trova da sempre favorevoli perché per noi il lavoro è la priorità. Lo riteniamo da tempo, tant’è che chiedemmo a Draghi lo scorso anno di concentrare gli 8 miliardi sul cuneo ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022)chiede ildel. In un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore la leader di Fratelli d’Italia pungola il governo Draghi: «Questo è il momento delle scelte, non si può pensare di andare avanti così, affrontando una fase complessa e drammatica come mai dal dopoguerra con una maggioranza che litiga su tutto mentre i cittadini fanno i conti quotidianamente con l’aumento vertiginoso delle bollette e la perdita del potere d’acquisto dei loro salari». Ildel, sostiene, «è una strada che ci trova da sempre favorevoli perché per noi il lavoro è la priorità. Lo riteniamo da tempo, tant’è che chiedemmo a Draghi lo scorso anno di concentrare gli 8 miliardi sul...

