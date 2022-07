Pubblicità

Adnkronos

Folle di persone in lutto si sono radunate oggi a Tokyo, lungo le strade intorno al tempio di Zojoji, per il funerale dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, assassinato l'8 luglio a Nara. Il ...Un'enormesi era raccolta fuori dal tempio per salutare per l'ultima volta l'ex premier assassinato l'8 luglio. Giappone, folla piange Shinzo Abe: oggi i funerali La folla si trova ai piedi dell’iconica Torre di Tokyo, nel centro della capitale, e numerose persone depongono fiori davanti alla foto del premier più longevo della storia in Giappone, che lo ritrae ...Tokyo, 12 lug. (Adnkronos) - Folle di persone in lutto si sono radunate oggi a Tokyo, lungo le strade intorno al tempio di Zojoji, per il funerale dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe ...