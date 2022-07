Giamaica, nave gigante contro molo: danni I video (Di martedì 12 luglio 2022) Per fortuna non ci sono stati danni consistenti e non si è corso nessun rischio, ma l'immagine della Harmony of The Seas, la terza nave passeggeri più grande al mondo con i suoi 362 metri di lunghezza, che si schianta sul molo di Falmouth in Giamaica fa comunque impressione. Secondo la compagnia si è trattato di un errore del capitano, ma anche di indicazioni non corrette date dai responsabili del porto. Leggi su panorama (Di martedì 12 luglio 2022) Per fortuna non ci sono staticonsistenti e non si è corso nessun rischio, ma l'immagine della Harmony of The Seas, la terzapasseggeri più grande al mondo con i suoi 362 metri di lunghezza, che si schianta suldi Falmouth infa comunque impressione. Secondo la compagnia si è trattato di un errore del capitano, ma anche di indicazioni non corrette date dai responsabili del porto.

