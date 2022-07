Gerry Scotti | grave lutto per il conduttore | Era malato da tempo

(Di martedì 12 luglio 2022)ha subito un. All'età di 81 anni, dopo una lunga malattia, se n'è andata una persona che per un periodo gli è stata molto vicina.è uno dei conduttori televisivi più amati dagli italiani e dalle italiane. Nato nel 1956 vicino Pavia come Virginio, ha iniziato a riscuotere un discreto successo negli anni '80 quando lavorava come DJ. Lentamente si è spostato dalle discoteche agli studi televisivi, diventando. È indubbiamente uno dei veterani di Mediaset, essendo stato presente in azienda fin dai primissimi anni. Non a caso attualmente gli vengono affidati alcuni dei programmi più importanti delle reti di proprietà della famiglia Berlusconi.ha vissuto ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - chaoticgeminiyo : RT @domeniconaso: SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Scotti. A… - ivycloverbloom_ : RT @domeniconaso: SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Scotti. A… - Giusy12053168 : RT @domeniconaso: SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Scotti. A… - FatimaCurzio : RT @domeniconaso: SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Scotti. A… -

il Democratico

Tv galeotta Totti si innamora di Ilary vedendola in tv nella trasmissione 'Passaparola' con: è il 2002. Il calciatore dice a un amico: 'Questa me la sposo'. A un amico in comune il ...Tony Binarelli eInoltre divenne consulente per il Teatro Sistina di Roma dove portò numerosi spettacoli dando una mano ai giovani maghi e artisti a farsi conoscere. Nel mercato ... Gerry Scotti, addio alle vacanze tanto amate: non potrà più farlo | tutto per colpa di… Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le novità della programmazione Mediaset per l'autunno 2022: in daytime De Filippi al posto delle soap Un altro domani e Terra Amara ...