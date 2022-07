Germania-Spagna oggi in tv: orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di martedì 12 luglio 2022) L’orario e la diretta tv di Germania-Spagna, match valido per la seconda giornata degli Europei femminili 2022. Le tedesche, otto volte campionesse europee, hanno esordito alla grande con un 4-0 ai danni della Danimarca. Bene anche la Spagna, vittoriosa per 4-1 contro la Finlandia. Appuntamento oggi, martedì 12 luglio, alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. SEGUI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) L’e latv di, match valido per la seconda giornata degli. Le tedesche, otto volte campionesse europee, hanno esordito alla grande con un 4-0 ai danni della Danimarca. Bene anche la, vittoriosa per 4-1 contro la Finlandia. Appuntamento, martedì 12 luglio, alle ore 21. La partita sarà trasmessa insu Rai Sport. SEGUI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE SportFace.

