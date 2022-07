Gelato contaminato, nuovo ritiro dai supermercati del noto marchio (Di martedì 12 luglio 2022) Alcuni ne fanno largo consumo anche in inverno, ma la maggior parte ne mangia in grandi quantità soprattutto d’estate, per trovare sollievo dal caldo infernale. Stiamo parlando del Gelato, che non mancano nelle case degli Italiani. Ma bisogna stare attenti: è stato diffuso ieri, lunedì 11 luglio 2022, un comunicato ufficiale su un prodotto, per cui è stato predisposto il richiamo da parte dell’azienda che si occupa di importarlo. Il motivo? Una possibile contaminazione da ossido di etilene. Una presenza questa che potrebbe provocare seri danni all’organismo. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Austerity, il nuovo piano d’emergenza del Governo: cosa accadrà in caso di tagli sul gas Eurofood Spa ha disposto il ritiro e il richiamo di tutte le confezioni di Gelato gusto vaniglia a ... Leggi su tvzap (Di martedì 12 luglio 2022) Alcuni ne fanno largo consumo anche in inverno, ma la maggior parte ne mangia in grandi quantità soprattutto d’estate, per trovare sollievo dal caldo infernale. Stiamo parlando del, che non mancano nelle case degli Italiani. Ma bisogna stare attenti: è stato diffuso ieri, lunedì 11 luglio 2022, un comunicato ufficiale su un prodotto, per cui è stato predisposto il richiamo da parte dell’azienda che si occupa di importarlo. Il motivo? Una possibile contaminazione da ossido di etilene. Una presenza questa che potrebbe provocare seri danni all’organismo. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Austerity, ilpiano d’emergenza del Governo: cosa accadrà in caso di tagli sul gas Eurofood Spa ha disposto ile il richiamo di tutte le confezioni digusto vaniglia a ...

