Gb, Bragagni (Bic) punta su Zahawi per dopo Johnson: “Ha vinto sfida vaccini e integrazione” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Nella corsa alla successione di Boris Johnson, il leader storico degli italiani nel partito conservatore britannico si schiera al fianco di Nadhim Zahawi. Maurizio Bragagni, l’imprenditore italo britannico che ha fondato il British Italian Conservatives (Bic), la sezione italiana del partito conservatore britannico, annuncia che sosterrà il cancelliere dello Scacchiere di origine irachena che è considerato l’artefice del successo riconosciuto nel mondo della campagna di vaccinazione contro il Covid nel Regno Unito. Bragagni è considerato l’italiano più influente del partito conservatore britannico, nel quale la comunità italiana rimane tra quelle più presenti ed attive. E’ inoltre tra le persone più vicine a Boris Johnson. “Tra i candidati alla leadership del partito ce n’è uno che ci ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Nella corsa alla successione di Boris, il leader storico degli italiani nel partito conservatore britannico si schiera al fianco di Nadhim. Maurizio, l’imprenditore italo britannico che ha fondato il British Italian Conservatives (Bic), la sezione italiana del partito conservatore britannico, annuncia che sosterrà il cancelliere dello Scacchiere di origine irachena che è considerato l’artefice del successo riconosciuto nel mondo della campagna di vaccinazione contro il Covid nel Regno Unito.è considerato l’italiano più influente del partito conservatore britannico, nel quale la comunità italiana rimane tra quelle più presenti ed attive. E’ inoltre tra le persone più vicine a Boris. “Tra i candidati alla leadership del partito ce n’è uno che ci ...

Pubblicità

zazoomblog : Ultime Notizie – Gb Bragagni (Bic) punta su Zahawi per dopo Johnson: “Ha vinto sfida vaccini e integrazione” -… - fisco24_info : Gb, Bragagni (Bic) punta su Zahawi per dopo Johnson: 'Ha vinto sfida vaccini e integrazione': (Adnkronos) - Nella c… - ledicoladelsud : Gb, Bragagni (Bic) punta su Zahawi per dopo Johnson: “Ha vinto sfida vaccini e integrazione” - lifestyleblogit : Gb, Bragagni (Bic) punta su Zahawi per dopo Johnson: 'Ha vinto sfida vaccini e integrazione' - - LocalPage3 : Gb, Bragagni (Bic) punta su Zahawi per dopo Johnson: 'Ha vinto sfida vaccini e integrazione'… -

Gb, Bragagni (Bic) punta su Zahawi per dopo Johnson: "Ha vinto sfida vaccini e integrazione" Adnkronos Gb, Bragagni (Bic) punta su Zahawi per dopo Johnson: “Ha vinto sfida vaccini e integrazione” Maurizio Bragagni, l’imprenditore italo britannico che ha fondato il British Italian Conservatives (Bic), la sezione italiana del partito conservatore britannico, annuncia che sosterrà il cancelliere ... Maurizio Bragagni, l’imprenditore italo britannico che ha fondato il British Italian Conservatives (Bic), la sezione italiana del partito conservatore britannico, annuncia che sosterrà il cancelliere ...