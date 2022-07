GAZZETTA | La squadra italiana che più sta muovendo passi verso Dybala è il Napoli

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 luglio 2022) Ilsi muove sottotraccia per, diminuisce la richiesta d’ingaggio, De Laurentiis ci sta pensando.- CALCIOMERCATO. Paulospicca ancora nell’elenco degli svincolati. E ora, rientrato dalle vacanze, ha necessità di trovare unaper non restare fermo nell’anno del mondiale. Secondo quanto riporta l’edizione odierna delladello Sport, fa sapere che ilin questo momento è lache più di tutte sta trattando il giocatore argentino.ha accettato fuori tempo massimo l’offerta da 5 milioni di euro più bonus fatta dell’Inter, tra cui uno legato alle presenze in campo. Dunque ilpersa da quale cifra deve partire ...