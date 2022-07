Gazzetta – Koulibaly al Chelsea: tutto confermato! (Di martedì 12 luglio 2022) Kalidou Koulibaly si appresta a diventare un nuovo giocatore del Chelsea, il club di De Laurentiis incassa 40 milioni di euro per la cessione. Un’operazione importante quella che sta portando avanti il club inglese che ha capito la difficoltà di andare a prendere un giocatore come De Ligt. Tuchel ha chiesto al Chelsea due difensori prima che cominci la Premier League e quindi non vuole altre perdite di tempo, per questo è stata accelerata la trattativa con il Napoli per chiudere l’affare Koulibaly. La conferma di Koulibaly al Chelsea viene data da Marco Guidi giornalista di Gazzetta dello Sport, che sui social scrive: “Confermato Koulibaly-Cheslea”. Il Napoli sta pensando a Kim Min-jae come sostituto del senegalese. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su napolipiu (Di martedì 12 luglio 2022) Kalidousi appresta a diventare un nuovo giocatore del, il club di De Laurentiis incassa 40 milioni di euro per la cessione. Un’operazione importante quella che sta portando avanti il club inglese che ha capito la difficoltà di andare a prendere un giocatore come De Ligt. Tuchel ha chiesto aldue difensori prima che cominci la Premier League e quindi non vuole altre perdite di tempo, per questo è stata accelerata la trattativa con il Napoli per chiudere l’affare. La conferma dialviene data da Marco Guidi giornalista didello Sport, che sui social scrive: “Confermato-Cheslea”. Il Napoli sta pensando a Kim Min-jae come sostituto del senegalese. L'articolo proviene da Calcio ...

