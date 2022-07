Gazzetta: in Italia la squadra che si muove di più per Dybala è il Napoli, ma c’è il nodo diritti di immagine (Di martedì 12 luglio 2022) Paulo Dybala è tornato a Torino, ma resta ancora senza squadra. La Gazzetta dello Sport gli dedica una pagina. Nelle prossime ore l’argentino incontrerà i suoi preparatori per gestire il suo allenamento in attesa di trovare una collocazione e il suo agente per capire quale sarà il suo futuro. “Dybala vuole capire, vuole vedere le carte. Vuole innanzitutto comprendere perché non è stato chiuso – a suo tempo – l’accordo con l’Inter, destinazione che lui aveva accettato con entusiasmo, dopo un corteggiamento durato mesi e non settimane, con tanto di tre proposte scritte presentate dal club nerazzurro”. Club che ora ha le mani legate, perché dopo l’arrivo di Lukaku sarebbero necessarie due cessioni in attacco per liberare il posto per Paulo. La rosea scrive che il Napoli è la squadra che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) Pauloè tornato a Torino, ma resta ancora senza. Ladello Sport gli dedica una pagina. Nelle prossime ore l’argentino incontrerà i suoi preparatori per gestire il suo allenamento in attesa di trovare una collocazione e il suo agente per capire quale sarà il suo futuro. “vuole capire, vuole vedere le carte. Vuole innanzitutto comprendere perché non è stato chiuso – a suo tempo – l’accordo con l’Inter, destinazione che lui aveva accettato con entusiasmo, dopo un corteggiamento durato mesi e non settimane, con tanto di tre proposte scritte presentate dal club nerazzurro”. Club che ora ha le mani legate, perché dopo l’arrivo di Lukaku sarebbero necessarie due cessioni in attacco per liberare il posto per Paulo. La rosea scrive che ilè lache ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - Gazzetta_it : De Ketelaere verso il #Milan. E l'agente è in Italia - gippu1 : 1) La mattina del 5 luglio la Gazzetta si aggrappa alla scaramanzia, al sogno, alla semina del dubbio ('Sono propri… - napolista : Gazzetta: in Italia la squadra che si muove di più per #Dybala è il #Napoli, ma c’è il nodo diritti di immagine Ad… - Cucciolina96251 : RT @MCriscitiello: I campioni di italia ripartono da Sportitalia @tvdellosport @Glongari @Gazzetta_it @AlfredoPedulla @capuanogio https://t… -