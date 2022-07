Gas, termosifoni "ridotti" e accensione posticipata di 15 giorni: ecco il piano in caso di austerity (e quanto ci farà risparmiare) (Di martedì 12 luglio 2022) Soltanto abbassando di un grado i termosifoni, riducendo l'orario giornaliero di un'ora, da Milano a Palermo, e posticipando l'accensione di 15 giorni una famiglia tipo può... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 luglio 2022) Soltanto abbassando di un grado i, riducendo l'orario giornaliero di un'ora, da Milano a Palermo, e posticipando l'di 15una famiglia tipo può...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Si possono risparmiare 2,7 miliardi di metri cubi di gas metano all'anno e ridurre la bolletta annua delle famiglie… - dresda11 : Gas, termosifoni 'ridotti' e accensione posticipata di 15 giorni: ecco il piano in caso di austerity… - ColozziTeresa : RT @giubileif: È pronto un piano di emergenza per l’inverno se dovessero avvenire altri tagli alle forniture di gas con coprifuoco per i ne… - Politic01774202 : RT @giubileif: È pronto un piano di emergenza per l’inverno se dovessero avvenire altri tagli alle forniture di gas con coprifuoco per i ne… - VedeleAngela : RT @giubileif: È pronto un piano di emergenza per l’inverno se dovessero avvenire altri tagli alle forniture di gas con coprifuoco per i ne… -